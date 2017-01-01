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23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor

23 Nisan 2017 Pazar, 15:03
23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor
23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Bilim Merkezi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivaline bilim katıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne 4 farklı atölye ile katılan Kocaeli Bilim Merkezi, çocukları bilimle buluşturuyor. Kocaeli Bilim Merkezi'nden getirilen 15 farklı bilimsel düzenekte alanda sergileniyor. Uluslararası Fuar Alanında yer alan festivalde ayrıca Bilim Merkezi'nin Sanayi 4.0 Mucit Atölyesi ve bilim gösterileri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Kocaeli Bilim Merkez'i, Çocuk Festivalinde Temizlik Robotu, Periskop, Elektro Böcek ve Bembeyaz Dişler atölyelerini kurdu. Temizlik robotu atölyesinde çocuklar eğitmenler eşliğinde küçük temizlik fırçasına motor ekleyerek kendi temizlik robotlarını yapıyorlar. Periskop atölyesinde, çocuklar kartonun içine aynalar değişik açılarla yerleştirilerek farklı yerleri gözlemleyebiliyorlar. Elektro böcek atölyesinde pil, ampul ve tüylü tel çubuklar kullanılarak çocuklar ışık saçan böcek yapıyorlar. Bembeyaz dişler atölyesinde çocuklar kendi macunlarını yapıyorlar.
Kocaeli Bilim Merkezi'nin Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Atölyesinde, ziyaretçiler kendi tasarladıkları 3 boyutlu objeleri 3 D yazıcılar aracılığıyla yapabiliyorlar. Çocuklar, Makey eletkronik kartları kullanarak kendi oyun konsollarını yapıyorlar. Make blok ve scratch kodlamalarla robotlara komut vererek robotları kullanacaklar. Lego ev3 setlerle yapılan akrep robot, fare kapanı, yılan robotu, zeka küpü robotunu kullanıyorlar.
Kocaeli Bilim Merkezi'nden alana getirilen yer çekimi kuyusu, sen ve ben, optik ilizyonlar, uluğbeyin küresi, kadran, soğuk metal, aynalı pencere, göz bebeği, grinin değişen tonları, bozulan halka, iğne iplik geçir, gözden kaybolan, altın oran gibi 15 farklı düzenek festivale bilim kattı.
(RFK-Y)

23.04.2017 15:11:19 TSI
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