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ÇEDAŞ şiddetli rüzgar uyarısına karşı tedbirini aldı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) SCADA Ana Kontrol Merkezi üzerinden hava tahminlerini günlük takip etmekte ve yapılan uyarılara karşı tedbirini aldı. Hafta sonunun aşırı rüzgar ve fırtınalı geçeceği bilgisinin alınmasıyla personel izinleri iptal edildi ve hafta sonu mesaisi başladı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekarelik alanda 920 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonuna ilişkin aşırı rüzgar ve fırtına uyarısını dikkate alarak elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunların yaşanmaması için personel izinlerini iptal ederek hafta sonuna özel vardiya planlaması yaptı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmini doğrultusunda hafta sonu fırtına ve rüzgardan dolayı enerji kesintisini minimize etmek adına tedbirlerimizi aldık, 3 il ve 40 ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ederken hafta sonu rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle daha önce oluşturduğumuz ilave 14 bölgede görevli bakım personelinin de arızalara müdahale edebileceği şekilde 7/24 mesai planlamasını yaptık. Birçok bölgede bina çatılarının şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasından dolayı enerji hatlarımıza zarar verdiğini görüyoruz. Kuvvetli rüzgarın sürdüğü anlarda dahi arıza ekiplerimiz birçok noktada kopan havai hatların onarımına büyük çaba sarf ediyor. İnsanların kuvvetli rüzgar yüzündün yolda yürümekte dahi güçlük çektiği anlarda, personelimiz metrelerce yükseklikteki direklerde arızaların giderilmesine çalışıyor. Arızaların giderilmesi amacıyla canla başla sahada çalışan personelimizi canı gönülden kutluyorum. Amacımız öncelikle müşteri memnuniyetinin sağlanarak kaliteli ve kesintisiz bir elektrik arzının sağlanması" dedi.

ÇEDAŞ iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanacağını ifade eden Akboğa, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'ndan talep ve şikayetlerini görüntülü, sesli ve yazılı olarak iletmeleri durumunda, arızaların ve sorunların saha çalışanlarınca anında görüldüğünü ve müdahale edildiğini söyledi.

Akboğa, ayrıca vatandaşların olumsuz hava koşulları düzelinceye kadar kullanmadığı elektrikli ev eşyalarını prizden çekerek tedbir almaları yönünde uyarıda bulundu.

(UY-



23.04.2017 15:14:36 TSI

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