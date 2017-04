YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akşehir'i Nasreddin Hoca İlkokulu temsil edecek

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın Akşehir ilçe yarışması finalleri sona erdi. 30 ilkokulun katıldığı ve 3 gün süren Akşehir İlçe yarışmasında birinciliği Nasreddin Hoca İlkokulu kazandı.

Türkiye genelindeki tüm özel ve resmi ilkokulların katılabileceği 26 Ekim 2017 tarihinde Akşehir'deki Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında final yarışması yapılacak olan bu yarışmaya; Akşehir'de bulunan özel ve resmi okullardan 30 ilkokul başvuruda bulundu. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın Akşehir ilçe yarışması 3 gün boyunca Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 10'arlı gruplar halinde yarışan okullarda her günün sonunda birinci, ikinci ve üçüncü belirlendi. Finalde ise her günün birincilleri arasında en yüksek puanı alan Akşehir Nasreddin Hoca İlkokulu yarışmada birinci oldu. Birinci seçilen Akşehir Nasreddin Hoca İlkokulu, Konya'da yapılacak olan il yarışmasında Akşehir'i temsil edecek.



"Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu Kulübü kurulacak"

Yarışmada dereceye giren okullara Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve yarışmayı izleyen protokol tarafından çeşitli ödüller verildi. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, "Akşehirimizdeki 30 devlet ve özel ilkokulun bu yarışmaya katılması bizleri son derece mutlu etti. Nasreddin Hoca'nın torunlarının bu yarışmaya sahip çıkması, hazırlanması ve katılması her şeye değer. Bu yarışmaya katılan tüm okullarımız bizim gözümüzde birinci ama her yarışmada olduğu gibi illaki birinci, ikinci ve üçüncü olacak. Ben bu yarışamaya katılan tüm okullardaki öğrencilerimizi ve onları bu yarışmaya hazırlayan tüm öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyorum. Nasreddin Hoca İlkokulumuz Konyamızda yapılacak yarışmada ilçemizi temsil edecek. Orada da inşallah il birincisi olmasını ve iller arası yapılacak yarışmaya katılmasını temenni ediyorum. Ekim ayı içerisinde yapacağımız Akşehir Nasreddin Hoca Anma Etkinlikleri kapsamında bu yarışmanın Türkiye finali Akşehirimizde yapılacak. Bu fıkra yarışması gerçekten çok önemli. Şu anda tüm Türkiye'deki ilkokullarımızda Nasreddin Hoca'mız ve Akşehir'imiz konuşuluyor. Nasreddin Hoca'mızın mesajlarının iletilmesinde, onun daha fazla tanınmasında, Akşehir'imizin tanıtılmasında bu yarışma gerçekten çok önem arz ediyor. Ayrıca sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yarışmaya katılan 30 ilkokulumuzdaki öğrencilerimizden seçilecek yetenekli çocuklarımız ile Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu Kulübünü kurmayı hedefliyoruz. Bu belirlenen öğrencilerimizi özel bir tiyatro eğitimine tabi tutarak inşallah Akşehir'imizde Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu Kulübünü kurmuş olacağız" diye konuştu.

23.04.2017 15:17:49 TSI

