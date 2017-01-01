23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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23 Nisan coşkusu salona sığmadı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:10
23 Nisan coşkusu salona sığmadı
23 Nisan coşkusu salona sığmadı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, görkemli ve büyük bir coşkuyla kutlandı.
Alaplı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sabah Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yağmurun etkili olmasından dolayı Alaplı Güreş Alanı Meydanında yapılması planlanan kutlama programı, spor salonuna alındı. Kutlama gösterilerine vatandaşların katılımı da geçen yıllara oranla oldukça büyüktü. Vatandaşların da izleme imkanı bulduğu 23 Nisan kutlamalarına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Alaplı ilçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, 23 Nisan'ın ulusal egemenliğin en önemli basamağı olduğunu belirterek, "23 Nisan 1920, Ulu Önder Atatürk önderliğinde, cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Büyük Önderimiz Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiş ve eşsiz bir lider olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik tarafından verildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterince, salonda yer kalmadı. Birçok vatandaş programı ayakta izledi.
Program öğrencilerin okuduğu şiir ve folklor gösteriminin ardından sona erdi.
(EY-RFK-Y)

23.04.2017 15:18:40 TSI
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