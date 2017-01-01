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Kumluca'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ziyaret

23 Nisan 2017 Pazar, 15:12
Kumluca'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ziyaret
Kumluca'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ziyaret

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Aşı programı bu yıl yine yoğun katlıma sahne oldu. Ziyarete açılan Sakalı Şerif'e ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kumluca'da her yıl Kutlu Doğum haftasında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Salih Gürkan Camiinde düzenlenen Kutlu Doğum Aşı programına ilgi yine fazla oldu. Saat 11.00'da cami bahçesine toplanmaya başlayan vatandaşlar, sokaklara kadar taştı. Saat 12.00'de katılımcılara yemek ikram edildi. Öğle namazından önce Kumluca Müftülüğüne bağlı İmam Hatipler tarafından Kaside, mevlit, Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman'ın vaaz verdi.
Öğle namazının ardından, Sakalı Şerif ziyarete açıldı. Sakalı Şerif'e erkek cemaatten fazla kadın vatandaşlar ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar, her yıl Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyaret ettiklerini, ancak her defasında aynı heyecan ve duyguyu yaşadıklarını belirttiler.
(AA-

23.04.2017 15:19:41 TSI
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