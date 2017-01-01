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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Başkan Akdemir'den Miraç Kandili kutlaması

23 Nisan 2017 Pazar, 15:14
Başkan Akdemir'den Miraç Kandili kutlaması
Başkan Akdemir'den Miraç Kandili kutlaması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Miraç Kandilini kutlayarak, bu gecenin güzel bir şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.
Akdemir, Miraç'ın tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu dile getirerek, "Bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, Allah'a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Müslümanlar için çok önemli olan bu gecede namaz kılmalı, Kur'an okumalı ve Allah'tan af ile bağış dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, soydaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların, İslam Dünyasının ve ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile ayrıca, 15 Temmuz'da Hakk'a yürüyen demokrasi kahramanlarımızı, iç ve dış güvenlik harekatında Şahadet şerbetini içen şehitlerimizi de şükran ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

23.04.2017 15:22:32 TSI
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