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Otel inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yapımı devam eden bir otel inşaatında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında bulunan 8 katlı bir otel inşaatının teras kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



23.04.2017 15:22:53 TSI

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