23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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23 Nisan Çocuk Bayramı, Yozgat'ta coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:14
23 Nisan Çocuk Bayramı, Yozgat'ta coşkuyla kutlandı
23 Nisan Çocuk Bayramı, Yozgat'ta coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yozgat'ta coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Programa Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Erdoğan, törende yaptığı konuşmada günün anlam ve önemini belirterek,"Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşanan olayların öğrenciler tarafından anlatıldığı skeç ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.
(BMG-UY-Y-)

23.04.2017 15:23:04 TSI
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