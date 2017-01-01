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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Yeni bir cazibe ve çekim merkezi oluşuyor

23 Nisan 2017 Pazar, 15:17
Yeni bir cazibe ve çekim merkezi oluşuyor
Yeni bir cazibe ve çekim merkezi oluşuyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor
Şanlıurfa'nın gelecek vizyonunu belirleyerek yeni yollar, yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir taraftan cazibe ve çekim merkezini oluşturmak için yapılar inşa edilirken diğer taraftan ise kalan kısımlar için istimlak edilen taşınmazların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Alanda çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesini iki etap olarak projelendirmişti. Yaklaşık 140 bin metrekare olan birinci etap alanda 462 dükkan, 6 iş yeri ve 88 ofis inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Bu etap içerisinde projelendirilen 35 metrelik yol halkın hizmetine açıldı. Yine birinci etabın ikinci ve üçüncü bölümleriyle ilgili olarak büyük oranda ilerleme sağlandığı, üçüncü bölüm alanının inşaat ihale sürecine hazır hale getirildiği dile getirildi. Proje alanı içerisinde 225 bin metrekare alana sahip ikinci etap olarak adlandırılan alanda yüzde 80 oranında uzlaşma sağlandığı açıklandı.
Projenin tamamlanması için geri kalan hak sahipleri ile görüşmeler devam eden ekipler, uzlaşı sağladığı taşınmazların yıkım işlemleri ayrıca gerçekleştirildiği belirtildi.
Büyükşehir'in çalışmaları tamamlandığında, 36.5 hektar alanda 858 + 2 konut, bin 242 dükkan, 608 adet ofis hizmete girecek. Ayrıca merkezi iş alanları, ofis ve rezidans ile basketbol sahaları, tenis kortu gibi spor alanları, sosyal ve kültürel merkezler, otopark alanları, yeşil alanlar ve yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni ve modern bir yaşam alanını kente kazandırılmış olacak.
Şanlıurfa'nın kentsel dönüşümü ile kentin sorunlarını minimize etme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaşanılabilir bir kent için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
(Şİ-SD-Y)

23.04.2017 15:25:41 TSI
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