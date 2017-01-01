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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te çarşı esnafı helva dağıttı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:20
Bilecik'te çarşı esnafı helva dağıttı
Bilecik'te çarşı esnafı helva dağıttı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te çarşı esnafı vatandaşlara Miraç Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.
Bilecik'te çarşı esnafı, Miraç Kandili dolayısıyla irmik helvası dağıttı. İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Ali Han, "Esnaflarımızın katkılarıyla bu işi organize eden benim. O konuda hiçbir kandilimizi aksatmıyoruz. Allah ömür verdikçe geleneklerimiz devam edecek. Tüm Bileciklilerin de mübarek Miraç Kandilini candan gönülden kutluyorum. Afiyet, şeker olsun" dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle helva kısa sürede tükendi.
(CKT-İS-SÜ-Y)

23.04.2017 15:28:12 TSI
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