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Yozgat'ta şiddetli çatıları uçurdu

23 Nisan 2017 Pazar, 15:22
Yozgat'ta şiddetli çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli çatıları uçurdu

(Fotoğraflı)

Muammer Yıldız
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçalar iş yerine ve elektrik kablolarına zarar verdi.
Olay sabah saatlerinde Akdağmadeni Seyran Tepe Mahallesi 3. Etap C3 Bloklarında meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Çatının uçması nedeniyle çıkan sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemleri aldı. Rüzgarın etkisiyle savrulan tahta parçaları bir iş yerinin camını kırdı ve evinin çatısında bulunan güneş enerjisine zarar verdi. Ayrıca uçan çatı parçaları elektrik kablolarını da kopardı.

(MY-UY-Y-)

23.04.2017 15:30:53 TSI
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