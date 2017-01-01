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Nazilli'de 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yılında tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de kutlamalar büyük coşkuyla gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği kutlamalarda ilçe genelindeki 40 okulda gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalar ilçedeki 40 ilkokulda gerçekleştirildi. İlçe genelindeki okullarda festival şeklinde geçen kutlamalara Vakıfbank İlkokulunda katılan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık da çocukların coşkusuna ortak oldu.

"Sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz"

Çocukların aylar öncesinden hazırlandığı birbirinden ilginç yarışmalar, halk oyunları gösterileri, şiir ve kompozisyonların okunduğu kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Milli Egemenliğin taçlandığı bu anlamlı günü kutlamanın onur ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Sevginin, kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu günden beklentimiz, bölgemizin ve dünyamızın geleceğinde hoşgörünün, barış ve mutluluğun hakim olmasıdır. Sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz" dedi.

"Çocuklar arasındaki sevgi, dünya barışının teminatı olacaktır"

Kaymakam İbrahim Küçük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yılında milli egemenliğin kabulünü de kutlama gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gücünü milletinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de yine milletinin talep ve beklentileri doğrultusunda görevini hassasiyetle ifa etmektedir. 23 Nisan'da aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri de atılmıştır" dedi.

(İK)



23.04.2017 15:34:24 TSI

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