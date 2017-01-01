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Didim'de Balık-Ekmeğe yoğun ilgi.



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Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesince Akbük Mahallesinde düzenlenen Geleneksel Balık Şenliği bu yıl yoğun ilgi gördü. Şenlikte balık-ekmek yemek isteyenler uzun kuyruklar oluştu.

Didim Belediyesi ile Akbük Su Ürünleri Kooperatifinin katkılarıyla Akbük Limanında gerçekleşen etkinliğe, Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Didim İlçe, Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Akbük Su Ürünleri Kooperatifince tahsis edilen balıklar mangallarda pişirildi. Kaymakam Yönden ile Belediye Başkanı Deniz Atabay'da mangal başına geçerek, balık pişirirken etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mangal başında uzun kuyruklar oluşurken halka ücretsiz balık-ekmek dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Balık şenliği geleneksel hale getirdik ve halkta ilgi gösteriyor. Bu yıl etkinliğimizi 23 Nisan ile birleştirdik. Geçirdiğimiz stresli günleri üzerinde atılması için bunlar önemli, bu sene bir çok festivalimiz var; Vegan Festival, Tales Festivali, Kutsal yol yürüyüşü ve Barış Festivalimiz gibi bir çok etkinliğimiz var. Bu etkinliklerimiz halkımızla iç içe kol kola birlikte ilçe ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da etkinliğin güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

(HÇ-İK)



23.04.2017 15:36:31 TSI

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