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Sinop'ta 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 15:28
Sinop'ta 23 Nisan Kutlamaları
Sinop'ta 23 Nisan Kutlamaları
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlimiz okullarında da kutlandı

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta havanın yağışlı olmasına rağmen öğrenci ve veliler okullara koştu. Kutlamaların en renkli geçtiği okullardan biri de Merkez Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlanan programa Türkçe öğretmeni Fatih Özcan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam edildi. Şiirlerin söylendiği ve istiklal mücadelesinin anlatıldığı sunum ve videoların izlenmesinin ardından program öğrenci ve öğretmenlerin beraber hazırladıkları oyunlar ve yarışmalara geçildi.Havanın yağışlı olması sebebiyle okul salonunda yapılan sandalye kapma yarışı, elma yeme yarışması, çeşitli balon patlatma yarışmaları, mumya yarışması, ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarında velilerin de hayli eğlendiği görüldü.Yarışmalarda öğrenciler hem hünerlerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi.Program sonrası programa katılan tüm öğrenci öğretmen ve velilere okul müdürlüğünce dondurma ikramı yapıldı.
(OSM-MAY-BA-Y)

23.04.2017 15:37:13 TSI
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