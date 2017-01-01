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İkindi Sohbetlerinde Derbent anlatıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:30
İkindi Sohbetlerinde Derbent anlatıldı
İkindi Sohbetlerinde Derbent anlatıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her Cumartesi düzenlediği İkindi Sohbetlerinde bu hafta Derbent ilçesi konuşuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyunoğlu Müzesinde her Cumartesi düzenlenen Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu hafta Derbent ilçesi anlatıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Derbent'in önümüzdeki süreçte kendi kabuğunu rahatlıkla aşarak Konya'ya da ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Derbent'in Konya'ya ihtiyacı olduğu kadar Konya'nın da Derbent'e ihtiyacı olduğunu ifade eden Acar, "Konya insanı ciddi anlamda şehir merkezinde bunaldığı anlarda deşarj olacağı, stres atacağı, oksijen depolayacağı, haftaya daha motive olarak gireceği ortamı Aladağ Kayak Merkezinde biz sağlayacağız. Bu anlamda uyumlu ve güzel bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaş ise, Derbent'in, Aladağ'ın güzelliğini önce Konya'ya sonra vatanın dört bir yanına ve dünyaya tanıtacağını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Fahrettin Alişar, "Geçmişten Günümüze Derbent" isimli bir sunum gerçekleştirdi. Programa Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, STK temsilcileri ve Derbentliler katıldı.
(US-FM-Y)

23.04.2017 15:38:51 TSI
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