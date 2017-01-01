Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karasu Çevre Yolu üzerine A.Ç. idaresindeki 54 FL 458 plakalı otomobil yağmur yüzünden kayarak yol kenarındaki elektrik direğine vurarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü A.Ç., ismi öğrenilemeyen eşi, ve çocuğuna ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(RŞ-RFK-BA-Y)
23.04.2017 15:39:03 TSI
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