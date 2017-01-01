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Söke Belediyesi'nin Uçurtma Hediyesi Çocukları Sevindirdi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi çevre mahallelerdeki çocukları uçurtma ile sevindirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke'ye bağlı eski köyler Kisir ve Çavdar'da çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtıldı.

Söke merkezde gerçekleşen uçurtma şenliğinin yanında Söke'ye bağlı çevre mahallelerde taşımalı eğitimin ağırlıklı olduğu ve pilot okul olarak belirlenen Kisir ve Çavdar'da uçurtma dağıtımı yapıldı. Çavdar ve Kisir başta olmak üzere çok sayıda çevre mahalle Çalıköy, Özbaşı, Karacahayıt, Nalbantlar, Sayrakçı, Karakaya, Güneyyaka, Güzeltepe Mahallesi sakini öğrencilerin bulunduğu iki okulda yapılan uçurtma dağıtımı ayrı bir şenlik havası yarattı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın uçurtma sürprizi ile karşılaşan çocuklar mutluluk yaşadı.

Okul bahçelerinde yapılan kutlamaların sona ermesi ile Söke Belediyesi personeli tarafından dağıtılan; Başkan Süleyman Toyran'ın çocuklara bayram hediyesi uçurtmalar, çocuklara güzel bir sürpriz oldu. İki pilot mahalle Çavdarve Kisir'de 350 adet uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı.

(LT-İK)



23.04.2017 15:43:55 TSI

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