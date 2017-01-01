YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lise öğrencilerine moral gezisi

Lise öğrencilerine moral gezisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesinde eğitim öğretimlerini devam ettiren 45 kişilik lise öğrencisi kafilesi, Karadeniz bölgesini gezdi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Sosyal Destek Programı (SODES) bünyesinde yürütülmekte olan "Kendimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında Karadeniz gezisi düzenlendi. İlçemizdeki tüm liselerin 9. sınıflarında okuyan toplam 45 öğrenci, proje koordinatörü Mehmet Ali Erden öncülüğünde ilk olarak Muradiye Şelalesi ve Bendimahi Balık Bendini ziyaret ettiler. Ardından Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nı gezen öğrenciler, daha sonra Trabzon'da Sümela Manastırı, Uzun Göl ve şehir merkezini gezdiler.

Çoğu ilk kez şehir dışına çıkan öğrenciler, 4 gün boyunca değişik yerler görmenin heyecanını yaşadılar.

(MSA-Y)



23.04.2017 15:44:01 TSI

NNNN

