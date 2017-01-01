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Lise öğrencilerine moral gezisi

23 Nisan 2017 Pazar, 15:35
Lise öğrencilerine moral gezisi
Lise öğrencilerine moral gezisi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesinde eğitim öğretimlerini devam ettiren 45 kişilik lise öğrencisi kafilesi, Karadeniz bölgesini gezdi.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Sosyal Destek Programı (SODES) bünyesinde yürütülmekte olan "Kendimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında Karadeniz gezisi düzenlendi. İlçemizdeki tüm liselerin 9. sınıflarında okuyan toplam 45 öğrenci, proje koordinatörü Mehmet Ali Erden öncülüğünde ilk olarak Muradiye Şelalesi ve Bendimahi Balık Bendini ziyaret ettiler. Ardından Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nı gezen öğrenciler, daha sonra Trabzon'da Sümela Manastırı, Uzun Göl ve şehir merkezini gezdiler.
Çoğu ilk kez şehir dışına çıkan öğrenciler, 4 gün boyunca değişik yerler görmenin heyecanını yaşadılar.
(MSA-Y)

23.04.2017 15:44:01 TSI
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