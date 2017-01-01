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Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika programlarında ara sınav yapıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:36
Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika programlarında ara sınav yapıldı
Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika programlarında ara sınav yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Nisan 2017 Cumartesi günü 3 farklı merkezde bahar dönemi ara sınavını gerçekleştirdi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, yaptığı açıklamada Kuzey Amerika programlarına gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını belirtti. Güney, "Bu yıl Maryland, New York ve Houston'da sınav organizasyonu gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yeterli başvuru olduğu taktirde Los Angeles, Chicago, Boston, Miami ve Kanada'da sınav merkezleri açmayı planlıyoruz" dedi.
Prof. Dr. Güney, 2017-2018 öğretim yılında Amerika ve Kanada'da yaşayan öğrenci adayları için ön başvuruları şimdiden kabul etmeye başladıklarını, ön başvuruda bulunmak ve daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Kuzey Amerika programlarıyla ilgili tüm detayları http://usa.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebileceğini ifade etti.
Sınav sonrası Maryland ve New York sınav merkezlerinde başarılı öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından gönderilen Onur ve Yüksek Onur Belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.
(AS-CC-Y)

23.04.2017 15:44:27 TSI
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