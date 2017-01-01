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Didim'de 23 Nisan Akbük'te kutlandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - TBMM'nin açılışının 97. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Akbük'te kutlandı. İlçe protokolünün katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Akbük tören alanında gerçekleşen 23 Nisan kutlamalarına Didim Kaymakamı İskender Yönden ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut, kamu kurumlarının temsilcileri, Siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Oda ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut gerçekleştirdi. Turgut konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirirken kutlamaların tüm okullarda yapıldığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından okulun bando gösteriş marşlar çaldı; ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Akbüklü öğrencileri hazırladıkları danslar ve oyunlar sergilenirken, halk oyunlar da büyük beğeni topladı.

(HÇ-İK)



23.04.2017 15:45:07 TSI

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