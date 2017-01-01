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Sosyal medyadan iddia kuponu oynamak isteyince dolandırıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sosyal medya hesabından kupon yapmak isteyen bir kişi dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Sakarya'nın Erenler İlçesinde ikamet eden 29 yaşındaki yüzde 80 engellisi bulunan Servet Kırım, sosyal medya hesabından kupon yapmak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Olayı anlatan Servet Kırım, "Sosyal medya hesabından iddia kuponu yapmak için bu şahsa ulaştım. Benim hesabıma 90 TL gönder bende sana iddia kuponu yaparak 7 milyar göndereceğim dedi. Sonra telefon numarasını verdi. 'Ara beni' dedi, aradım. Daha sonra bana 'telefonunu sat vergi hesabı borcu çıkıyor, onu yatıracağım' dedi. Hesabıma parayı yatır 7 milyarı hemen hesabını yatıracağım diyerek beni dolandırdı. Ben bu dolandırıcıyı savcılığa ve polise giderek şikayet ettim. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Bende mağdur oldum. Bu dolandırıcının biran önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

(RŞ-RFK-Y)



23.04.2017 15:45:51 TSI

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