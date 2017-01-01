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DAHOT 3. Halk Danslar Şenliği büyük ilgi gördü

23 Nisan 2017 Pazar, 15:37
DAHOT 3. Halk Danslar Şenliği büyük ilgi gördü
DAHOT 3. Halk Danslar Şenliği büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün (DAHOT) bu yıl 3. düzenlediği 23 Nisan Uluslar arası Halk Dansları Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Didim Ticaret Odası Kültür Merkezine gerçekleşen Halk Dansları etkinliğine Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, DAHOT Başkanı İlyas Aydur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilk olarak tüm öğrenciler sahneye çıkarak 23 Nisan şarkısını seslendirdi.
Etkinlikte ilk olarak DAHOT Başkanı İlyas Aydur festivale destek olan okullara ve işadamlarına teşekkür plaketi ile çiçek verip teşekkür etti. Etkinlik kapsamında DAHOT'un ilçedeki okullarda kurduğu ekipler ile dışarıdan gelen ekipleri ve okullarda kurulan halk oyunları ekipleri ülkemizin çeşitli yörelerine ait oyunları sergilediler.
Oyun esnasında ailelerinde çocuklarını heyecanla izlediği görülürken yaklaşık 2 saat süren etkinlik büyük beğeni topladı.
(HÇ-İK)

23.04.2017 15:46:16 TSI
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