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Nisan ayında pazarcılar ateşle ısındı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kar yağışı ve soğuk havaların etkisi nedeniyle pazarcılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı ve soğuk hava Bilecik pazarın da ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiledi. Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan semt pazarına satmak üzere sebze ve meyve getiren pazarcı esnafı soğuk havayla mücadele etmek için tezgahlarının önünde teneke kovalar içerisinde ateş yaktı. Kar yağışı ve soğuk havayla karşılaştıklarını belirten pazarcı esnafı, ısınmak için mecburen ateş yaktıklarını söyledi. Diğer yandan soğuk hava nedeniyle birçok pazarcı esnafının tezgah açmadığı görüldü.

(MYB-BA-Y)



23.04.2017 15:46:17 TSI

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