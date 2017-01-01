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Yetim çocuklara 'kuruyemiş' sürprizi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Göral Kuruyemiş firması yönetim kurulu üyeleri, yetim çocuklarının yüzünü güldürdü.

Göral Kuruyemiş firmasının Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Bakışgan ve Murat Bakışgan, Gaziantep in 29 Ekim Mahallesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan ve yetim çocukların gelişimine katkıda bulunmak için hizmet veren merkeze sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Göral ailesi, yetim çocukların yeniden hayata kazandırıldığı merkez ziyaretinde çocuklarla yakından ilgilendi. Sabri ve Murat Bakışgan, yetim çocuklara, kendileri için özel hazırlanan kuruyemiş paketlerini hediye etti. Çocuklara paketleri kendi elleriyle çocuklara teslim eden Göral ailesi, uzun süre çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynadı. Bakışgan ailesi, çocukların gelecek olduğunu vurgulayarak, "Bizim önceliğimiz maddi ve manevi desteğimize ihtiyacı olan, geleceğimiz olan çocuklardır. Yetim çocuklarımızın yanında olmak ve onların ihtiyaçlarına destek olmak adına, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şehitkamil Belediyesi'ne de böyle bir çocuk gelişim merkezi kurdukları için teşekkür ederiz. Bu sayede yetim çocuklarımıza ulaştık, onları biraz da olsa gülümsetebildiysek, ne mutlu bize" diye konuştu. Bakışgan ailesi, ilerleyen zamanlarda sosyal faaliyetlerinin topluma örnek olma adına devam edeceğinin sinyallerini verdi.

(SD-Y)



23.04.2017 15:47:54 TSI

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