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Başkan Çakır koltuğunu Yasin Alper Türkmen'e devretti



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Şehit Hasan Öztürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yasin Alper Türkmen'e devretti.

Malatya'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında Şehit Hasan Öztürk İlkokulu öğretmeni Hüseyin Dinçer, öğrencisi Yasin Alper Türkmen ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başkan Çakır koltuğunu temsili olarak Yasin Alper Türkmen'e devrederken, Başkan Türkmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra, Malatya'ya yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı. Türkmen, Malatya'da yeşil alanların daha fazla artırılması başta olmak üzere, engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi için de talimatlar verdi. Burada açıklama yapan Türkmen, "Bugün ben bir günlüğüne de olsa Malatya'yı yönetme imkanı buldum. Büyükşehir Belediyemiz belediyecilik hizmetleri noktasında örnek bir belediye. Böyle bir şehirde yaşamak biz çocuklar için şanstır. Sosyal tesisleri, kültürel ve sportif etkinlikleri, çevreci ve yeşil alanların artırılması gibi birçok başlıkta Türkiye'ye örnek olacak projelere imza atıldığına inanıyorum. Geleceğin yetişkinleri olarak biz çocukların daha iyi yetişmesi adına okullarımıza belediye imkanları sağlanarak sportif tesislerin kazandırılması, gerekli kültür gezilerinin düzenlenmesini bekliyoruz. Son olarak okuduğum okulum için futbol, basketbol, voleybol sahaları istiyorum. Gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması ben ve okul arkadaşlarımı mutlu edecek" diye konuştu. Geleceğin Türkiye'sinin çocuklara emanet edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Yasin Alper, gerçekten Malatya'ya çok duyarlı. Koltuğu devraldıktan sonra talep ettiği çalışmalar noktasında çok karalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı da yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 15:50:44 TSI

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