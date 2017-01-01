Hasta çocuklara 23 Nisan kutlaması
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara oyuncak dağıtıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk hastalıkları servisinde tedavi gören çocuklara yönelik kutlamalar yapıldı.
Etkinlik kapsamında hastane koridorları ve odaları balonlarla süslendi. Hastane yönetiminin katıldığı etkinlikte hastanede tedavi gören hasta çocuklara oyuncak hediye edildi.
(CK-SD-Y)
23.04.2017 15:52:23 TSI
NNNN