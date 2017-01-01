23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Toprak'tan Miraç Kandili mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:44
Başkan Toprak'tan Miraç Kandili mesajı
Başkan Toprak'tan Miraç Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Miraç Kandilini kutladı.
Başkan Toprak, "Miraç Kandili'nin kalplerimizi ve gönüllerimizi aydınlatmasını, milletimizin, İslam Aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve hidayetine, toplumsal bağların güçlenmesine, dostluk ve kardeşliğin gelişmesine vesile olmasını, bereket ve bolluk getirmesini temenni ederim. Miraç Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik eder; ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.
(HT-SD-Y)

23.04.2017 15:53:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hasta çocuklara 23 Nisan kutlaması
YEREL

HASTA ÇOCUKLARA 23 NİSAN KUTLAMASI
Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Otel inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

OTEL İNŞAATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Suriyeli çocukların 23 Nisan coşkusu
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARIN 23 NİSAN COŞKUSU
Adıyaman’da toz bulutu
YEREL

ADIYAMAN’DA TOZ BULUTU
Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL

ADIYAMAN'DA 23 NİSAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI
Ekmek zammına tepkiler büyüyor
YEREL

EKMEK ZAMMINA TEPKİLER BÜYÜYOR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Adıyaman'ı toz bulutu kapladı
YEREL

ADIYAMAN'I TOZ BULUTU KAPLADI
Adıyaman'da 23 Nisan kutlamaları başladı
YEREL

ADIYAMAN'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI BAŞLADI
Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
İş Adamı Akcan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL

İŞ ADAMI AKCAN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor
YEREL

TARİHİ ADIYAMAN KALESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Kahta'da sokak oyunları şenliği düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Adıyaman Üniversitesinde kermes düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE KERMES DÜZENLENDİ
Vali Erin'den 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ ERİN'DEN 23 NİSAN KUTLAMASI
Kahta ilçesinde ekmeğe yüzde 30 zam
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE EKMEĞE YÜZDE 30 ZAM
EN ÇOK OKUNANLAR
Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!
SAĞLIK

HAYATINI HAYRANINA BORÇLU! EĞER FARK ETMESEYDİ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!