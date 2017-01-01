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Başkan Toprak'tan Miraç Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Miraç Kandilini kutladı.

Başkan Toprak, "Miraç Kandili'nin kalplerimizi ve gönüllerimizi aydınlatmasını, milletimizin, İslam Aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve hidayetine, toplumsal bağların güçlenmesine, dostluk ve kardeşliğin gelişmesine vesile olmasını, bereket ve bolluk getirmesini temenni ederim. Miraç Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik eder; ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



23.04.2017 15:53:10 TSI

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