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Başkan Eser Miraç Kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Miraç Kandilini kutlayarak, "Bu gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, ülkemizde ve İslam coğrafyasındaki sıkıntıların ortadan kalkmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Miracın, Hz. Peygamberin şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufku olduğuna dikkat çeken Başkan Eser, "Miraç hadisesi, insanın Yüce Allah'a yükseldiği, yaklaştığı, Allah'la kendisi arasındaki bütün perdelerin kalktığı kutsal ve manevi bir yolculuğun Allah'ın sevgili Resulü şahsında gerçekleştiği müstesna bir vakıadır. Bu gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemizde ve İslam coğrafyasındaki sıkıntıları ortadan kaldırması için niyazda bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Müslümanların Miraç Kandillerini tebrik eder, bu mübarek gecenin kalplerimizi ve gönüllerimizi aydınlatmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 15:59:43 TSI

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