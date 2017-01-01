23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Kilis'te 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 15:53
Kilis'te 23 Nisan Kutlamaları
Kilis'te 23 Nisan Kutlamaları

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü Kilis'te etkinlik düzenlendi.
15 Temmuz İlkokulunda düzenlenen törene Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, çocukların bayramını kutladı. Günü anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra halk oyunları gösteri yaptı. Öğrencilerin 23 Nisan gösterisinden sonra şiirlerin okunmasına müteakip hafta nedeniyle dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Program judo gösterisi ile son buldu.
(MAD-SD-Y)

23.04.2017 16:00:14 TSI
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