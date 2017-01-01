YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nisan Darende'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Darende'de coşku ile kutlandı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Darende'de coşku ile kutlandı. İlçe stadında yapılan kutlama programında çocukların yaptığı gösteriler büyük alkış aldı.

23 Nisan dolayısıyla Darende ilçe stadında resmi kutlama programı düzenlendi. Programa, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Müftüsü Ahmet Varol, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif İlkokulu öğretmeni Yusuf Dingiz yaptı. 23 Nisan bayramını kutlayan Dingiz, Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi açısından çocukların büyük önem taşıdığını söyleyerek, çocukların daha iyi yetişmesi ve daha çok okuması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapılırken yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

(İHU-BT-SD-Y)



23.04.2017 16:01:04 TSI

NNNN

