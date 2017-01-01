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Erzurum'da 23 Nisan coşkusu



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ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum'da coşkuyla kutlandı.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından Sabah 09.30'da Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan 23 Nisan etkinlikleri, Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen törenle devam etti.

Kültür merkezindeki kutlama törenine, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdür Mehmet Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümünü Erzurum'da coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Bizlere bu günleri armağan eden, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan halk oyunları gösterilerinin ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Murat Ellik'in ailesine çocuklar tarafından çiçek verilmesiyle sona erdi.

(ERZ-Y)



23.04.2017 16:09:42 TSI

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