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En renkli kutlama Kacagür'de yapıldı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın'da çeşitli etkinliklerle kutlanırken en renkli kutlama Aydın'ın ilgiye en muhtaç köylerinden biri olan Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Okuldaki 23 Nisan kutlamaları yediden yetmişe tüm köy halkının katılımı ile yapıldı.

OKT Trailer firması tarafından başlatılan "Geleceğim Benimdir Junior" projesi kapsamında köydeki kutlamalarda her türlü ayrıntı göz önünde tutuldu. Sabah saatlerinde OKT tarafından okul bahçesinde lokma çadırları kuruldu. Öğrencilerin yanı sıra köylülere de lokma dağıtıldı.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan program kapsamında gösteriler saatlerce devam etti. Çocuklarla birlikte velilerin de eğlenip 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı köyde yediden yetmişe herkes bayram havası yaşadı.



23.04.2017 16:24:58 TSI

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