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Odunpazarı'nda 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine çocuklar tarafından gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimi ile başladı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro gösterimine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra, Başkan Kurt'un makamını devrettiği Tükmentokat İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Beyzanur Kunt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çok sayıda çocuk ve veliler katıldı.

Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakım Evi ve Kreşi öğrencileri tarafından gerçekleşecek tiyatro gösterimine, öğrenciler drama hocaları ve işaret dili eğitmeni tarafından yapılan çalışmalarla hazırlandı. OMEK keman kursu öğrencilerinin de yer aldığı tiyatro gösteriminde çocuklar; 23 Nisan, Atatürk, Egemenlik ile ilgili şarkılar söyleyerek, dans gösterileri yaptı.



"Çocuklara armağan edilen tek bayram"

Tiyatro gösteriminde konuşan Başkan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çekti. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Gelecek için, gelecek kuşaklar için düşünen, çalışan atalarımız bugünü bu nedenle armağan etmiş. Bizlere de sahip çıkmak kalıyor. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millette olduğunu sonsuza kadar haykıracağız. Bayramınızı kutluyorum."

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamaları ise hava muhalefeti nedeni ile 30 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Odunpazarı Meydanı'nda yapılacak olan 23 Nisan kutlamaları 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan kutlamalarında animasyondan sokak oyunlarına, yüz boyama, resim çalışmalarından halk oyunlarına birçok etkinlik ve gösteri düzenlenecek.

(AS-SÜ-Y)



23.04.2017 16:26:38 TSI

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