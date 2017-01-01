23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da "Filografi" sergisi açıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 16:18
Tatvan'da "Filografi" sergisi açıldı
Tatvan'da "Filografi" sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Filografi" sergisi açıldı.
Tatvan Yaşam AVM'de açılışı gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek olacak olan sergide, Ahlat Meslek Yüksekokulu öğrencisi kursiyerlerin bin bir emekle yapmış olduğu yaklaşık 80 eser yer alıyor. Bir birinden güzel ve özel eserlerin satışa sunulduğu sergi ile ilgili bilgi veren Filografi Kursu Hocası Şazime Hancı, "Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz Filografi kursumuz sayesinde kursiyerlerimizle birlikte iki aylık çalışması sonucunda bir birinden güzel ve özel eserler ortaya çıktı. Bugün de bin bir emekle ortaya çıkan eserlerimizi Tatvan'da sergileyerek satışa sunduk. Sergimize şu anda yoğun bir ilgi var. İnşallah sergimiz iki gün devam edecektir. Sergimizde 25 kursiyerimizin yapmış olduğu yaklaşık 80 eser yer alıyor. Bunun yanında kursumuz da devam ediyor. İnşallah Tatvan'daki bu sergimizin ardından Ahlat ilçemizde de bir sergi açacağız. Ben bu vesile ile sergide emeği bulunan tüm kursiyerlerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Herkesi de sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan, kurs ve serginin açılmasındaki katkılarından ötürü kursiyerler tarafından Şazime Hancı'ya çiçek takdim edildi.
(HO-MSA-Y)

23.04.2017 16:27:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adilcevaz'da fidan dikimi
YEREL

ADİLCEVAZ'DA FİDAN DİKİMİ
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Bitlis'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

BİTLİS'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Tatvan'da &quot;Çocuk Şenliği&quot; düzenlendi
YEREL

TATVAN'DA "ÇOCUK ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ
Belediyeden emekli olan personele veda yemeği
YEREL

BELEDİYEDEN EMEKLİ OLAN PERSONELE VEDA YEMEĞİ
Başkan Aksoy, koltuğunu öğrenciye bıraktı
YEREL

BAŞKAN AKSOY, KOLTUĞUNU ÖĞRENCİYE BIRAKTI
Adilcevaz'da 150 aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu
YEREL

ADİLCEVAZ'DA 150 AŞILI CEVİZ FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...