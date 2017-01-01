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Tatvan'da "Filografi" sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Filografi" sergisi açıldı.

Tatvan Yaşam AVM'de açılışı gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek olacak olan sergide, Ahlat Meslek Yüksekokulu öğrencisi kursiyerlerin bin bir emekle yapmış olduğu yaklaşık 80 eser yer alıyor. Bir birinden güzel ve özel eserlerin satışa sunulduğu sergi ile ilgili bilgi veren Filografi Kursu Hocası Şazime Hancı, "Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz Filografi kursumuz sayesinde kursiyerlerimizle birlikte iki aylık çalışması sonucunda bir birinden güzel ve özel eserler ortaya çıktı. Bugün de bin bir emekle ortaya çıkan eserlerimizi Tatvan'da sergileyerek satışa sunduk. Sergimize şu anda yoğun bir ilgi var. İnşallah sergimiz iki gün devam edecektir. Sergimizde 25 kursiyerimizin yapmış olduğu yaklaşık 80 eser yer alıyor. Bunun yanında kursumuz da devam ediyor. İnşallah Tatvan'daki bu sergimizin ardından Ahlat ilçemizde de bir sergi açacağız. Ben bu vesile ile sergide emeği bulunan tüm kursiyerlerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Herkesi de sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, kurs ve serginin açılmasındaki katkılarından ötürü kursiyerler tarafından Şazime Hancı'ya çiçek takdim edildi.

(HO-MSA-Y)



23.04.2017 16:27:09 TSI

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