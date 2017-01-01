23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayağını çapa motoruna kaptırdı

23 Nisan 2017 Pazar, 16:19
Ayağını çapa motoruna kaptırdı
Ayağını çapa motoruna kaptırdı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de ayağını çapa motoruna kaptıran Mehmet Ali Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi okul yolundaki bahçesinde çalışan Mehmet Ali Demir, ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ayağı makinanın bıçakları arasına sıkışan Demir'in feryatlarına yetişen yakınları, yaralı adamı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, Demir'i sıkıştığı yerden kurtarırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
(HSK-Y)

23.04.2017 16:28:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU TAMAMLANDI
Bozyazı'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

BOZYAZI'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Mersin'de 23 Nisan kutlaması
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
1. Mersin Çocuk Festivali
YEREL

1. MERSİN ÇOCUK FESTİVALİ
Mersin'de kuvvetli fırtına can aldı
YEREL

MERSİN'DE KUVVETLİ FIRTINA CAN ALDI
Mersin'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 9 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'de 23 Nisan kutlamaları ertelendi
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI ERTELENDİ
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
Tour Of Mersin 3. etap birincisi Joao Almedıa oldu
YEREL

TOUR OF MERSİN 3. ETAP BİRİNCİSİ JOAO ALMEDIA OLDU
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e çıktı
YEREL

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 3. LİG'E ÇIKTI
Başkanların ortak dileği, çocuklara güzel bir dünya bırakmak
YEREL

BAŞKANLARIN ORTAK DİLEĞİ, ÇOCUKLARA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKMAK
Er: &quot;Çocukların savaş ve açlıktan uzak yaşamaları, barışın kapılarını açacaktır&quot;
YEREL

ER: "ÇOCUKLARIN SAVAŞ VE AÇLIKTAN UZAK YAŞAMALARI, BARIŞIN KAPILARINI AÇACAKTIR"
Başkan Kocamaz'ın koltuğuna minik Mete oturdu
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ'IN KOLTUĞUNA MİNİK METE OTURDU
Çakacak: &quot;Millet Meclisi, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır&quot;
YEREL

ÇAKACAK: "MİLLET MECLİSİ, MİLLET İRADESİ KARŞISINDA HİÇBİR GÜCÜN DURAMAYACAĞININ DÜNYAYA İLANIDIR"
Mersin'de ruhsatsız sağlık merkezine operasyon
YEREL

MERSİN'DE RUHSATSIZ SAĞLIK MERKEZİNE OPERASYON

Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
YEREL

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Kocamaz: &quot;Özlemimiz, çocukların etrafa neşe saçtığı bir dünyaya kavuşmaktır&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "ÖZLEMİMİZ, ÇOCUKLARIN ETRAFA NEŞE SAÇTIĞI BİR DÜNYAYA KAVUŞMAKTIR"
Forum Mersin'den annelere ücretsiz fotoğraf kursu
YEREL

FORUM MERSİN'DEN ANNELERE ÜCRETSİZ FOTOĞRAF KURSU
Ercik: &quot;23 Nisan ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur&quot;
YEREL

ERCİK: "23 NİSAN RUHUYLA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN YOKTUR"
Vali Çakacak: &quot;Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur&quot;
YEREL

VALİ ÇAKACAK: "BÜYÜK DEVLETLERİN ÇOCUKLARININ HAYALLERİ DE BÜYÜK OLUR"
Eriğin kilogramı 10 liraya düştü
YEREL

ERİĞİN KİLOGRAMI 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 8 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mut Ülkü Ocakları, motosiklet sürücülerine kask hediye etti
YEREL

MUT ÜLKÜ OCAKLARI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KASK HEDİYE ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...