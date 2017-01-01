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332 öğrenci Seka Bilim Merkezini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Türkiye Beyin Olimpiyatları için Kocaeli'nde bulunan 332 konuk öğrenci Seka Bilim Merkezi'ne geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli'de bulunan BİLSEM öğrencileri, Seka Bilim Merkezini ziyaret etti. Buradaki 200'e yakın bilim düzeneğini inceleyen geleceğin bilim insanları alana hayran kaldı. 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması'na katılan 332 konuk öğrenci, yarışmaların birinci gününün ardından Seka Bilim Merkezi'ne gitti. Öğrenciler eski Seka Fabrikasının restore edilerek bir bilim merkezine dönüştürülmesine büyük ilgi gösterdi.

Öğrenciler, algı ve gerçeklik, dinamik dünya sergilerindeki bilimsel yasaların oluşma sürecini gözlemleyerek deneyimledi. Geleceğin bilim insanları, Seka Bilim Merkezinde özel tasarlanmış 200'e yakın deney düzeneğini inceledi.

Bilimsel Atölyeleri gezen öğrenciler, optik illüzyon, yanardağ modeli, hücre modeli gibi birçok düzenek hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

(RFK-Y)



23.04.2017 16:29:02 TSI

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