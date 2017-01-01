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Akınsoft bölge bayi ve ana bayi toplantılarını Konya'da gerçekleştirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 16:21
Akınsoft bölge bayi ve ana bayi toplantılarını Konya'da gerçekleştirdi
Akınsoft bölge bayi ve ana bayi toplantılarını Konya'da gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Ürettiği sektörel yazılımları ve robotik teknolojiler alanındaki çalışmalarıyla da ülkemizde ileri teknolojiye ivme kazandıran Akınsoft, bölge bayi ve ana bayi toplantılarını Konya'da gerçekleştirildi.
20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında bir otelde düzenlenen bölge bayi ve ana bayi toplantısında çözüm ortakları yoğun bir organizasyonla karşılandı. Son kullanıcılara daha kaliteli ve kusursuz hizmet götürülmesi amaçlanan toplantılarda, ilk gün ana bayiler için toplantılar düzenlenirken, organizasyonun ikinci gününde çözüm ortaklarına henüz resmi açılışı yapılmayan dünyanın ve Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası Akınrobotics tanıtıldı. Aynı gün akşam düzenlenen gala gecesinde çözüm ortakları canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğin üçüncü gününde bölge bayileriyle gün boyu süren toplantı gerçekleştirildi. Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın ve üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda bayilik sistemi, pazarlama faaliyetleri, performans sistemi ve ar-ge faaliyetleri gibi konular görüşüldü.
(İB-FM-Y)

23.04.2017 16:29:05 TSI
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