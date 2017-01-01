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Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bartın'da çeşitli törenlerle kutlandı.

23 Nisan kutlamaları kapsamında ilk tören Bartın Valiliği önünde gerçekleştirildi. Bartın Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Arslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunuldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Bartın Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in öğrencilerle beraber çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından tören aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Daha sonra ise tören yoğun yağmur yağışı nedeniyle Bartın Kültür Merkezi'nde devam etti.

Tüm dünyanın tek bayramı

Kutlamalara yağmur nedeniyle Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Vali Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Arslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ezgi Koç tarafından yapıldı. Koç, "23 Nisan 1920 Türkiyemizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihimizin en önemli günlerinden biri olan meclisimizin açıldığı 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi bizlere duyduğu sevgi ve güvenin göstergesidir. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden ülkemize çocuklar gelip misafirimiz olmakta, bayramımızı birlikte kutlamaktayız. Dünya üzerinde çocuklarına bayram olarak ilan edilen bu günü bütün dünya ile paylaşan tek ülke Türkiye'dir" dedi.

(AY-AY)



23.04.2017 16:32:17 TSI

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