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Viranşehir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Viranşehir'de coşkuyla kutlandı.

Viranşehir'deki kutlamalarda, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş tarafından çelenk bırakılması ile başladı. Ardından Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Kaymakam Ömer Çimşit makam koltuğunu sembolik olarak 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salih Turgut'a devretti. Daha sonra ise Viranşehir Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Ömer Çimşit, Eşi Esra Cimşit Hanımefendi, Belediye Başkan Yardımıcıları, Halaf Kete, Mahmut Şık, Aslan Çiftçi, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Atakan Dorukbay kurum amir ve müdürleri STK Başkanları Siyasi Parti Temsilcileri Gaziler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Törene katılan okullar çeşitli gösteriler sundu. Gösterileri büyük bir ilgi ile izleyen protokol heyeti halk oyunları gösterilerine katılarak öğrenciler ile birlikte halay çekti. Törende günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Çimşit, Tevfik Fikret Kurtcan okulunun yapımını sağlayan hayırsever Münibe Kurtcan'a plaket verdi.

Kamu kurumlarının her alanda elinden geleni yaptığını ifade eden Kaymakam Ömer Çimşit, hayır sever vatandaşların devreye girerek eksiklerin giderildiğini söyledi.

(EZ-SD-Y)



23.04.2017 16:32:53 TSI

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