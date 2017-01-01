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Ev hanımı, 6. kişisel sergisini açtı

23 Nisan 2017 Pazar, 16:25
Ev hanımı, 6. kişisel sergisini açtı
Ev hanımı, 6. kişisel sergisini açtı

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sevgi Arın 6. kişisel sergisini Yalı Kilisesi sergi salonunda açtı.
"Ünye temalı resim sergisini sanatçı dostlarımızla açıyoruz" diyen Sevgi Arın (60), "Okul yıllarında resim çizmeye başladım. Kişisel olarak o dönemlerde derecelerim olmasına rağmen resim çizme işine ara vermiştim. Eşimin vefatından sonra tekrar elime aldığım çizim işlerini on yıldır yapıyorum. İçimdeki o aşk yeniden ortaya çıktı ve resim çizmeye ve etrafımdaki kişilere de bunu öğretmeye çalışıyorum. Güzel ve meşakkatli bir uğraş benim için. Bugün beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu benim 6. kişisel sergim. Bu sergimizin teması Ünye. 35 resmimiz var. Sergimiz bir hafta burada açık kalacak. Tüm sanat sever dostlarımızı bekliyoruz" dedi.
Sevgi Arın konuşmasına şöyle devam etti:
"Gelecek nesillere mutlaka bir şeyler bırakmamız lazım. Onlara sanatı sevdirmemiz gerekir. Eğer biz büyükler gelecek kuşaklara bir şeyler göstermez, onları aşılamaz isek bu sanat ölür. O yüzden kimin elinden ne geliyorsa mutlaka yol göstermeli. Sergi, konser, tiyatro, buralar cıvıl cıvıl olmalı ve parlamalı."
(HA-MAY-SÜ-Y)

23.04.2017 16:33:18 TSI
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