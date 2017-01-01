23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AVM ziyaretçilerinden şehit ailelerine anlamlı destek

23 Nisan 2017 Pazar, 16:30
AVM ziyaretçilerinden şehit ailelerine anlamlı destek
AVM ziyaretçilerinden şehit ailelerine anlamlı destek

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Alışveriş merkezi ziyaretçileri kendi elleriyle yaptıkları birçok ürünü Hobi Atölyesi kermesinde satışa sunarak elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlayacak.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak üç yılı aşkın süredir her perşembe ve cuma günü yapılan Hobi Atölyesi etkinliğine katılarak birbirinden şık dekoratif objeler tasarlayan AVM ziyaretçileri, kendi elleriyle yaptıkları birçok ürünü Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde açılacak olan Hobi Atölyesi kermesinde satışa sunarak elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlayacak.
24 Nisan Pazartesi Günü saat 18.00'de birinci katta açılışı gerçekleşecek olan sergiyi misafirler 30 Nisan'a kadar gezebilecek. Malzeme ve eğitimin AVM ziyaretçilerine ücretsiz olarak sağlandığı Yeşilyurt Hobi Atölyesi, katılımcılarını hobi faaliyetleriyle eğlendirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk alanında da katkı vermelerini sağlamak için benzeri bağış çalışmalarını daha öncede gerçekleştirmiş.
Satılan ürünlerden elde ettikleri gelirleri şehit ailelerinin ihtiyaçları için kullanılacak olan Hobi Atölyesi kermesi, 30 Nisan akşamına kadar Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gezilebilecek.
(ED-MAY-SÜ-Y)

23.04.2017 16:39:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit jandarma komando onbaşı mezarı başında dualarla anıldı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ONBAŞI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'IN 23 NİSAN KONUKLARI
Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL

BAFRA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Atakum'a Karslı başkan
YEREL

ATAKUM'A KARSLI BAŞKAN
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
&quot;Son 10 haftanın en başarılı takımlarından biriyiz&quot;
YEREL

"SON 10 HAFTANIN EN BAŞARILI TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"
&quot;Umuda Renk Kat&quot; kermesi
YEREL

"UMUDA RENK KAT" KERMESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Lösemili minikler 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

LÖSEMİLİ MİNİKLER 23 NİSAN'I KUTLADI
OKA'nın desteklediği proje SAMULAŞ'a değer katacak
YEREL

OKA'NIN DESTEKLEDİĞİ PROJE SAMULAŞ'A DEĞER KATACAK
Başkan Yılmaz: &quot;Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜRKİYE YEPYENİ BİR GELECEĞE YELKEN AÇIYOR"
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Rektör Bilgiç hastaneyi inceledi
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ HASTANEYİ İNCELEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız...