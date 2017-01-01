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Elite World ile hayallerine kavuştular

23 Nisan 2017 Pazar, 16:32
Elite World ile hayallerine kavuştular
Elite World ile hayallerine kavuştular

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar, Elite World Van Hotel ile hayallerine kavuştular.
Elite World Van Hotel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde sevgi evlerinde kalan 4-12 yaş arası çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yaklaşık iki ay önce bir proje başlatmıştı. Proje çerçevesinde 45 çocuğun hayalinin yer aldığı küçük zarflar, otel bünyesinde oluşturulan 'Dilek Ağacı'na asılmış ve bu zarflar gönüllüler tarafından çekilmişti. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle proje çerçevesinde alınan hediyeler sahiplerine teslim edildi. Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen hediye takdim törenine Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın eşi Nesibe Taşyapan, Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, gönüllüler ve çocuklar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından alınan hediyeler, çocuklara teslim edildi.
Tören sonunda bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, çocukların hayata umutla bakmalarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yüzlerinde tatlı bir tebessüm bırakacağımıza inanıyoruz. Bu hayaller doğrultusunda onları küçükte olsa mutlu etmek bizleri de mutlu etti. Umarım bundan sonra daha güzel hayaller onların olur. Ben bu kapsamda projemize destek veren ve çocuklarımızın mutluluğunda büyük pay sahibi olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, hayalindeki hediyeyi alan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını belirterek herkese teşekkür ettiler.
(ATL-MSA-Y)

23.04.2017 16:40:52 TSI
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