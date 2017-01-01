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Bozyazı'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bozyazı'daki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Bulut, Atatürk'ün önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini belirterek, "Işığını, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğin teminatı olan çocuklara sevgi ve güvenini gösterdiği ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincini paylaştıklarını kaydeden Bulut, çocuklara hitaben; "Sevgili çocuklar, her şeyin en güzeline layık olan sizler okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçe, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı unutmayın. Bu donanım sizi ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir" diye konuştu.

İlkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen resim, şiir ve satranç yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, öğrencilerin hazırladıkları gösterileri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanını dolduran çok sayıda vatandaş büyük beğeni ile izledi.

Törene Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanvekili Tarık Toklu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Bulut, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş Güngör Ketboğa, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(ALT-Y)



23.04.2017 16:54:55 TSI

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