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Seydişehir Kitap Günlerinde yazarlardan söyleşi

23 Nisan 2017 Pazar, 16:48
Seydişehir Kitap Günlerinde yazarlardan söyleşi
Seydişehir Kitap Günlerinde yazarlardan söyleşi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖYKÜDER'in ortaklaşa düzenlediği Kitap günlerinde yazarlar imza dağıtımı ve söyleşi gerçekleştirdi.
Kitap Günlerinin son gününde Seydişehir'e gelen ve öğrencilerle buluşan yazarlar Mine Sota, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ercan Harmancı ve Ali Saçıkara söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı. Seydişehir'e ilk defa geldiğini ve farklı bir havasının olduğunu kaydeden yazar Mine Sota, 1999 depremi sonrası yaşadığı sıkıntılarını ve yazarlık sürecini anlatırken, ilk yayınlanan kitaplarının o yokmuş gibi yayınlandığını, zorlu süreçler sonrasında 19 kitabının yayınladığını ve başarıya ulaştığını kaydetti. Yazar Sota'nin ardından söz alan yazarlar Muşmal, Babaoğlu, Saçıkara ve Harmancı, Seydişehir'de düzenlenen kitap günlerinin çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve ÖYKÜDER Başkanı Hikmet Yılmaz'a teşekkür ettiler.
Yapılan açıklamanın ardından yazarlar, öğrenciler ve kitapseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.
(İB-FM-Y)

23.04.2017 16:57:11 TSI
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