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Genel Müdür Coşkun'dan ıslah çalışmalarına inceleme

23 Nisan 2017 Pazar, 17:01
Genel Müdür Coşkun'dan ıslah çalışmalarına inceleme
Genel Müdür Coşkun'dan ıslah çalışmalarına inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa merkezde devam eden dere ıslah ve temizlik çalışmalarını inceledi.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, dere ıslah ve temizlik çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla Nurlupınar ve Terminal önündeki derede incelemelerde bulundu. Genel Müdür Coşkun'a Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı eşlik etti. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ilk olarak Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde yapılan dere ıslah çalışmasını inceledi. Mahallede 40 yıldır yaşanan su taşkınlarının önüne geçeceklerini ifade eden Genel Müdür Coşkun, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi. Coşkun, "Mahallemizde 200 metre betonarme U kesit ve 22 metre menfez, ayrıca 400 metre de panel çit imalatı gerçekleştiriyoruz. 40 yıldır yaşanan su taşkını sıkıntısını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın çalışmasıyla ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmek adına harcadığımız yoğun mesai sayesinde hemşerilerimiz rahat edecek" dedi.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un, Nurlupınar Mahallesi'nin ardından bir diğer adresi Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin önünden geçen derede yapılan temizlik çalışması oldu. Her gün büyük bir yolcu sirkülasyonunun yaşandığı otobüs terminali önünde temizlik çalışması yürüttüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda otobüs terminali önündeki derede temizlik çalışmamız başladı. Derenin toplamda 800 metrelik bölümünü temizliyoruz. Günün her saatinde sadece Manisalıların değil diğer illerden gelen vatandaşların da kullandığı güzergahtan geçen deremizi temizleyerek, ilimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Ekiplerimizin çalışması kısa bir süre içerisinde noktalandığında çöplerden kaynaklı kötü koku ve haşere sorunu da ortadan kalkacak" dedi.
(AY-Y)

23.04.2017 17:10:07 TSI
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