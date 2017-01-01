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Çiftçilerin mahsüllerine dere temizliği ile koruma



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Yağcılar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması yaparak civarda yer alan tarım arazilerinde ekili mahsulleri koruma altına aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yer alan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık bin metre uzunluğunda temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, temizliğe ihtiyaç duyulan derenin diğer kısımlarını ise hasat sonrasına bıraktı. Civarda bulunan tarım arazilerinde ekili mahsul olması sebebiyle çiftçilikle geçinen vatandaşlar için risk oluşturan taşkın tehlikesi, MASKİ tarafından ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışma sayesinde ekili alanlarının büyük bir zarardan kurtulduğunu söyleyen Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz. Sağolsunlar tüm ihtiyaçlarımıza cevap vermek için çalışıyorlar. Mahallemizin fiziki durumu nedeniyle yağışlı havalarda sıkıntı yaşıyorduk. Tarım arazilerimiz sular altında kalıyordu. Şuan yapılan çalışmayla deremiz hem temizlendi, hem de genişledi. Ürünler kaldırıldıktan sonra iki noktada da temizlik yapılacak. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Her çağrımıza koştukları için MASKİ'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

(AY-Y)



23.04.2017 17:15:03 TSI

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