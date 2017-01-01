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Hacıbaştanlar Mezarlığına yeni su hattı



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesinin Hacıbaştanlar Mahalle Mezarlığına yaklaşık bin metrelik içme suyu şebekesi döşeyerek, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara su temin etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarıyla vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. MASKİ, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahalle Mezarlığına içme suyu şebekesi kazandırdı. MASKİ ekipleri, daha önce bir mahalle sakini tarafından küçük bir su deposu şeklinde yaptırılan ve genel ihtiyacı karşılamayan çeşmenin yerine yeni bir şebeke çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı sayesinde Hacıbaştanlar Mahalle sakinleri, mezarlık ziyaretlerinde taşıma su kullanmaktan kurtuldular. Mahalleye yapılan hizmet için MASKİ'ye teşekkür eden mahalle sakinleri, yakınlarının mezarlarını sularken ve temizlerken zorluk çekmeyecekleri için memnun olduklarını ifade ettiler.

(ÖND-Y)



23.04.2017 17:18:11 TSI

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