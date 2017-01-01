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Sahir Abacı MAFSAD'ın konuğu oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Fotoğraf sanatçısı Sahir Abacı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD)'ni ziyaret ederek, fotoğraf üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, doğa ve çevre aktivisti İzzet Berktaş, MAFSAD üyeleri ve birçok sanatseverin katıldığı söyleşi programında fotoğrafseverlerle tecrübelerini paylaşan Sahir Abacı, fotoğraf çalışmalarını proje temelli yürüttüğünü, çektiği fotoğraflarla sosyal mesajlar vermeye çalıştığını söyledi.

Abacı'nın söyleşi sırasında yaptığı fotoğraf sunumları oldukça ilgi görürken Abacı, izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Abacı, bir izleyicinin "Fotoğraflarınızda kırmızı rengini yoğun bir şekilde kullanmışsınız, bunun sebebi nedir acaba?" şeklindeki sorusuna, "Bütün renkleri önemsiyorum fakat kırmızının fotoğrafta daha belirgin, can alıcı olduğunu düşünüyor ve bu yüzden kırmızıyı özellikle kullanmaya çalışıyorum" şeklinde cevap verdi.

Söyleşinin ardından grupla hatıra fotoğrafı çeken Sahir Abacı'ya MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk tarafından günün anısına plaket takdim edildi. Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı da "Fotoğraflar" isimli kitabını imzalayarak MAFSAD kitaplığına hediye etti.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 17:20:26 TSI

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