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Malatya'da kayıp kaçak azaldı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:15
Malatya'da kayıp kaçak azaldı
Malatya'da kayıp kaçak azaldı
- MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir:
- "2014 yılında yüzde 70 civarında olan kayıp kaçak suyumuzu 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 30 seviyelerine indirdik"
- "2016 yılı kanalizasyon, yağmur suyu ve alt yapı için şahlanış yılımız oldu"

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, yer altı hassas dinleme cihazı sayesinde kaçak su arızalarını daha erken bulduklarını kaydederek, "Bu cihaz sayesinde 2014 yılında yüzde 70 civarında olan kayıp kaçak suyumuzu 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 30 seviyelerine indirdik" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 2016 yılı değerlendirme toplantısını yaptı.
MASKİ'nin yeni hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, daire başkanları, birim amirleri ve personel katıldı.
Yapılan ve yapılacak olan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı yatırımlarına devam ettiklerini ifade ederek, "Amacımız şehrimizde daha sağlıklı, denetlenebilir ve yönetilebilir bir sistem kurmak. Öncelikle yatırımlarımıza sağlam alt yapıyla devam ediyoruz. 2014 yılı bizim için yapılanma, 2015 yılı sorunların tespiti ve projelerin hazırlanması yılı olarak geçti. 2016 yılı ise kanalizasyon, yağmur suyu ve alt yapı için şahlanış yılımız olmuştur. Son üç yılda bin 460 km alt yapı yatırımı yaptık. Son 3 yılı baz alırsak alt yapı çalışmaları için 117 milyon TL para harcadık. Malatya merkezinde içme suyunda otomasyona geçtik. Böylece anlık olarak içme su debisini ölçebiliyor, kullanılan kaçak suları anında tespit edebiliyor ve ve otomasyon çalışmaları yapabiliyoruz. Şuan Malatya'mızın kullandığı suyun tüm verilerini saniyelik olarak gerek kameralarla 24 saat gözetliyor gerekse sayısal veri kontrolü sayesinde anlık veri olarak takip ediyoruz. Kaçak su arızalarının daha erken bulunması, bazı su kaçaklarını da yüzeye çıkmadan bulmak için yer altı hassas dinleme cihazı kullanmaya başladık. Bu cihaz sayesinde kayıp kaçakları kısa zamanda bularak gereksiz zaman, işçilik ve yakıt masraflarını minimum seviyeye indiriyoruz. Bu sayede 2014 yılında yüzde 70 civarında olan kayıp kaçak suyumuzu 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 30 seviyelerine indirdik. Ekiplerimizin teknik donanım ve özverili çalışmaları sayesinde hizmete açmış olduğumuz Alo 185 çağrı merkezimize gelen çağrılarla arızalara ulaşım hızımız ve varış süremiz artmıştır. Çalışmalarından dolayı bütün personelimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
(ŞS-BT-SD-Y)

23.04.2017 17:23:57 TSI
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