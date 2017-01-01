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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Kardeş şehir Kecskemet'in çocukları Süleymanpaşa'da

23 Nisan 2017 Pazar, 17:18
Kardeş şehir Kecskemet'in çocukları Süleymanpaşa'da
Kardeş şehir Kecskemet'in çocukları Süleymanpaşa'da

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa'nın Macaristan'daki kardeş şehri Kecskemet'ten çocukları makamında konuk etti.
Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette grup lideri Erika Nagy ve tercüman Atilla Kovacs ile 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere Süleymanpaşa'ya gelen çocukları kapıda çiçeklerle karşılayan Başkan Eşkinat tek tek çocukların bayramını kutladı.

"Geldikleri için hepsine çok teşekkür ederim"
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ifade eden Eşkinat, "Kardeş şehrimiz Kecskemet'in çocuklarını da bizlerle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamaları, 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nde yerlerini almaları için şehrimize davet ettik. Geldikleri için hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kecskemet'ten tüm Tekirdağ'a selam getirdik"
Macaristan Grup Lideri Erika Nagy ise Kecskemet halkından Tekirdağ'a selam getirdiğini belirterek yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Kecskemet'ten tüm Tekirdağ'a selam getirdik. Türkler ve Macarlar tarih boyunca zıt kutuplarda gözükseler de aslında iç içe kardeşçe yaşamayı başarabilmiş toplumlardır. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi ile bu kardeşliği tekrar alevlendirmek, yakın geçmişimizi geleceğe taşımak için çabalıyoruz. Bugün burada önemli bir gün. Çocukların bayramı ve bizleri buraya davet eden Ekrem Eşkinat'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Eşkinat, Kecskemetli çocuklara ikramlarda bulunurken ekip 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'ne katılarak gösterilerini sergilemek üzere tarihi binadan ayrıldı.
(HLD-MEF-Y)

23.04.2017 17:27:17 TSI
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